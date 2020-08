“30 giorni in questo luogo soli (ma visti da mezzo mondo) e senza elettricità per 40 mila dollari” (Di lunedì 24 agosto 2020) Un tweet, una proposta virtuale, una quantità di risposte e cuori e retweet da non credere. La “sfida” l’ha lanciata Trevor Donovan ed è questa: se uno riesce a stare 30 giorni da solo ma costantemente controllato da telecamere che trasmettono in streaming le sue giornate in un castello diroccato in mezzo al mare ‘vince’ 40 mila dollari. Niente elettricità o internet. Solo penne, fogli e cibo giusto giusto per 30 giorni. Un sogno? Un incubo? Sono oltre 25 mila le persone che hanno risposto a Trevor. Alcuni chiedono se si possano scegliere i libri (sì, se ne possono portare), altri affermano che non si possa vivere 30 giorni senza fare sesso, altri ribadiscono come la condizione più difficile non sia data ... Leggi su ilfattoquotidiano

