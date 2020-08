“220 chiamate di soccorso”. Maltempo e allagamenti: stato d’emergenza per l’intera regione (Di lunedì 24 agosto 2020) Oltre 220 le chiamate di soccorso alle sale operative dei vigili del fuoco di Verona, Vicenza e Padova per il forte nubifragio che nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito le tre province, provocando enormi danni per allagamenti, cadute di rami e piante. Il personale in servizio nei tre comandi è stato al momento raddoppiato con la chiamata di personale libero dal servizio e il trattenimento di quello smontante e supportato dalle colonne mobili dei comandi limitrofi non interessati dal Maltempo. A Verona sono state registrate 110 richieste, a Vicenza 50, e a Padova 60. La provincia di Verona la zona più colpita per la caduta di alberi e allagamenti, a supporto dei vigili del fuoco scaligeri anche squadre delle colonne mobili dei comandi di Venezia e Rovigo. Oltre alla città di ... Leggi su caffeinamagazine

