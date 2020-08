"200 migranti sulla Sea Watch verso la Sicilia. Il governo ce lo dice?". Salvini a valanga (Di lunedì 24 agosto 2020) “Il governo vieterà l'ingresso nelle acque territoriali a Sea Watch 4 o pensa di concedere l'ennesimo sbarco?”. Così Matteo Salvini mette pressione all'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte e in particolare alla ministra Luciana Lamorgese dopo l'annuncio della ong che si avvicina con oltre 200 immigrati a bordo. “Il Viminale - aggiunge il segretario della Lega - è stato rapidissimo a trasformare la Sicilia in un campo profughi e in un lazzaretto, ma tace sui ricatti delle ong. Perfino i sindaci Siciliani di Pd e 5 Stelle chiedono la chiusura dei porti. Ci sono notizie della redistribuzione negli altri paesi europei? L'accordo di Malta che fine ha fatto? Questo governo minaccia la Sicilia e mette in pericolo tutta Italia”. ... Leggi su liberoquotidiano

