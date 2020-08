Zaia dichiara lo stato di crisi per Verona dopo il violento nubifragio: strade allagate e alberi sradicati – I VIDEO (Di domenica 23 agosto 2020) Il presidente del Veneto Luca Zaia sta per firmare la dichiarazione dello stato di crisi per Verona e altri comuni della provincia, dopo il violento nubifragio che ha causato danni a infrastrutture e opere pubbliche, imprese industriali e agricole, oltre che ai privati. Le immagini mostrano le strade della città scaligera trasformate in fiumi di fango e ghiaccio, le auto sommerse e intere fila di alberi sradicati. La situazione è in evoluzione e costantemente monitorata dalla Protezione Civile regionale che, in stretto collegamento col sindaco di Verona, ha mobilitato i propri volontari sul posto e fatto affluire nel capoluogo scaligero anche squadre da Vicenza e Rovigo. ... Leggi su ilfattoquotidiano

