Zaia dichiara lo stato di crisi per Verona dopo il violento nubifragio: “Città colpita al cuore”. Strade sommerse e alberi sradicati – VIDEO (Di domenica 23 agosto 2020) “Una città colpita al cuore“: il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato la dichiarazione dello stato di crisi per Verona e altri comuni della provincia, dopo il violento nubifragio che ha causato danni a infrastrutture e opere pubbliche, imprese industriali e agricole, oltre che ai privati. Le immagini mostrano le Strade della città scaligera trasformate in fiumi di fango e ghiaccio, le auto sommerse e intere fila di alberi sradicati, come nella zona delle Torricelle. I vigili urbani hanno reso noto che 500 alberi sono stati abbattuti: “Nessuno è rimasto ferito, possiamo parlare di un miracolo”. In ... Leggi su ilfattoquotidiano

Italia_Notizie : Zaia dichiara lo stato di crisi per Verona dopo il violento nubifragio: strade sommerse e alberi sradicati – I VIDEO - lucafaccio : Zaia dichiara lo stato di crisi per Verona dopo il violento nubifragio: strade allagate e alberi sradicati – I VIDE… - infoitinterno : Zaia dichiara lo stato di crisi per Verona dopo il violento nubifragio: strade allagate e alberi sradicati… - kyraitaly : RT @zazoomblog: Zaia dichiara lo stato di crisi per Verona dopo il violento nubifragio: strade allagate e alberi sradicati – I VIDEO - #di… - zazoomblog : Zaia dichiara lo stato di crisi per Verona dopo il violento nubifragio: strade allagate e alberi sradicati – I VIDE… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia dichiara Zaia dichiara lo stato di crisi per Verona dopo il violento nubifragio: strade sommerse e alberi sradicati… Il Fatto Quotidiano Grave nubifragio colpisce Verona e provincia: danni e allagamenti. Zaia dichiara lo stato di crisi

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Verona e provincia, nel pomeriggio di domenica 23 agosto, causando gravi danni. Le immagini shock hanno fatto il giro dei social, mentre il Presid ...

Il maltempo fa paura: grandinate nel Mantovano e Verona in ginocchio

Annunciata dall'allerta della Protezione civile, la pioggia è arrivata nella nostra provincia. Violento nubifragio in Veneto: il governatore Zaia dichiara lo stato di crisi MANTOVA. Annunciato dall’al ...

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Verona e provincia, nel pomeriggio di domenica 23 agosto, causando gravi danni. Le immagini shock hanno fatto il giro dei social, mentre il Presid ...Annunciata dall'allerta della Protezione civile, la pioggia è arrivata nella nostra provincia. Violento nubifragio in Veneto: il governatore Zaia dichiara lo stato di crisi MANTOVA. Annunciato dall’al ...