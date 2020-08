Zaia: «Basta con le balle, finitela di dire che siamo pieni di contagi. La situazione è sotto controllo» (Di domenica 23 agosto 2020) «Noi abbiamo fatto un milione e 400mila tamponi, siamo i leader dei tamponi a livello mondiale. Se fai i tamponi trovi i contagi. In Veneto la situazione è sotto controllo». Lo afferma con forza Luca Zaia. «Al momento ci sono in tutto il Veneto 6 persone in terapia intensiva, 118 ricoverate in ospedale. Non si può dare del Veneto l’idea del lazzaretto. siamo comunque pronti a usare l’artiglieria pesante. Ma finiamola con il dire che siamo pieni di contagi. Abbiamo avuto 35 ragazzi tornati positivi dalla Croazia. Il 93% dei nostri positivi non hanno sintomi, altro aspetto che non si sottolinea mai». Zaia: ... Leggi su secoloditalia

antonio_ansp : RT @SecolodItalia1: Zaia: «Basta con le balle, finitela di dire che siamo pieni di contagi. La situazione è sotto controllo» - pietro99_98 : RT @SecolodItalia1: Zaia: «Basta con le balle, finitela di dire che siamo pieni di contagi. La situazione è sotto controllo» - KUNTAKI17968108 : RT @SecolodItalia1: Zaia: «Basta con le balle, finitela di dire che siamo pieni di contagi. La situazione è sotto controllo» - SecolodItalia1 : Zaia: «Basta con le balle, finitela di dire che siamo pieni di contagi. La situazione è sotto controllo»… -