Yamaha senza freni, Vinales costretto a lanciarsi dalla moto a 310 km/h (Di domenica 23 agosto 2020) Pazzesca lucidità di Maverick Vinales: lo spagnolo è arrivato alla staccata a 310 km/h e ha avuto il coraggio di lanciarsi all’istante dalla moto, dopo essersi reso conto in un attimo di non poter frenare durante la prova della motoGp a Stiria, che si corre sul circuito di Spielberg (Austria). Una grande presenza di spirito per il pilota, che ha rischiato grosso alla curva 1 del giro n.17. La sua Yamaha è poi finita contro le protezioni della pista, prendendo fuoco. Leggi su huffingtonpost

ilPostSport : Il video di Maverick Viñales che si lancia dalla sua Yamaha senza freni a 220 chilometri orari in MotoGP… - IlPostFlashes : RT @ilPostSport: Il video di Maverick Viñales che si lancia dalla sua Yamaha senza freni a 220 chilometri orari in MotoGP - OA_Sport : MotoGP, Massimo Meregalli sull’incidente di Vinales: “Yamaha senza freni, dobbiamo accertare le cause” - valequeen99 : RT @nxvantatre: Un pilota yamaha senza freni deve buttarsi dalla moto, un altro deve chiedere ad un terzo se gli funzionano i freni, e ques… - diekke : RT @ilPostSport: Il video di Maverick Viñales che si lancia dalla sua Yamaha senza freni a 220 chilometri orari in MotoGP -