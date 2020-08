#WeLoveYouRom, spopola l’hashtag: i tifosi dell’Inter al fianco di Lukaku [FOTO] (Di domenica 23 agosto 2020) E’ tanta la delusione in casa Inter, il club nerazzurro ha perso la finale di Europa League contro il Siviglia. E’ stata una partita sicuramente condizionata dagli episodio, la squadra di Conte è stata anche molto sfortunata. Dopo il vantaggio di Lukaku su rigore (azione personale strepitoso dell’attaccante), gli spagnoli hanno ribaltato con la doppietta di de Jong, poi il pareggio di Godin sempre di testa, fino al definitivo 3-2 con l’autogol di Lukaku. Proprio il belga è stato croce e delizia, prima il vantaggio, poi sul 2-2 ha fallito una clamorosa occasione da gol, infine la deviazione decisiva nella propria porta. Non sono mancati gli sfottò nei confronti dell’ex Manchester United che nelle partite decisive non riesce a fare la differenza. Non è mancato, invece, il supporto dei ... Leggi su calcioweb.eu

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #WeLoveYouRom spopola Lukaku non molla: "Questa esperienza mi ha reso più forte, l'Inter non è morta"

L'attaccante dell'Inter ha ringraziato i tifosi che l'hanno difeso, pronto a migliorarsi ancora: "La finale mi ha fatto arrabbiare, ma miglioreremo" Su twitter spopola l'hashtag #WeloveyouRom, per sup ...

Inter, i tifosi consolano Lukaku sui social: #WeLoveYouRom è virale

TORINO - ''We Love You Rom'', ''Ti amiamo Rom''. È l'hashtag che sta spopolando su Twitter tra i tifosi dell'Inter, rilanciato anche dalla stessa società nerazzurra per dimostrare la vicinanza a Romel ...

L'attaccante dell'Inter ha ringraziato i tifosi che l'hanno difeso, pronto a migliorarsi ancora: "La finale mi ha fatto arrabbiare, ma miglioreremo" Su twitter spopola l'hashtag #WeloveyouRom, per sup ...TORINO - ''We Love You Rom'', ''Ti amiamo Rom''. È l'hashtag che sta spopolando su Twitter tra i tifosi dell'Inter, rilanciato anche dalla stessa società nerazzurra per dimostrare la vicinanza a Romel ...