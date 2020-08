Wanda Nara da sballo: forme esplosive e stasera Icardi si gioca la Champions (FOTO) (Di domenica 23 agosto 2020) Wanda Nara al momento si trova a Milano, dove ha vissuto insieme al marito Mauro Icardi fino al trasferimento di quest’ultimo al Paris Saint Germain, che oggi si giocherà la Champions League in finale contro il Bayern Monaco. La showgirl argentina, invece, continua a far impazzire i quasi sette milioni di follower su Instagram, dove ha un seguito incredibile. L’ultimo selfie la vede ritratta nella sua abitazione milanese con le forme in bella mostra. Tantissimi i like e i commenti arrivati al post. View this post on Instagram 📲 A post shared by Wanda Nara (@Wanda Icardi) on Aug 21, 2020 at 2:26pm PDT Leggi su sportface

