Vladimir Luxuria: Francesca Pascale ha sofferto moltissimo per Berlusconi (Di domenica 23 agosto 2020) Vladimir Luxuria si espone ancora una volta sul flirt dell’estate Vladimir Luxuria è una grande amica di Francesca Pascale, ecco perché in questi giorni si sta espandendo tantissimo sulla fine della relazione con Berlusconi e sul flirt appena cominciato con la cantante Paola Turci, attorno al quale si stanno concentrando tutti i pettegolezzi ed i giornali di gossip. La cantante ha appena spento 56 candeline, mentre la showgirl ex fidanzata di Berlusconi è appena una ventenne. In realtà per lei non è la prima volta, dato che a separarla da Silvio Berlusconi erano diversi anni. Anche allora era innamorata dell’ex premier. La loro relazione è terminata con una buonuscita da 20 ... Leggi su kontrokultura

eurolex2015 : @ciemme71 @redblack1969 Aspetta che ...c'è Vladimir #Luxuria che ha firmato un pre-accordo, acuto per due palloni d'oro.... - gossipblogit : Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5: il commento di Vladimir Luxuria - toysblogit : Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5: il commento di Vladimir Luxuria - Marek28165 : @MeNeFrego___ Mentre sono seduto sul water posso dire che mancano Vladimir Luxuria alle Pari opportunità, Wanna Mar… - vettavi : Il direttore creativo di Gucci è Alessandro Michele o Vladimir Luxuria ? #LGBT -