Viviana Parisi | resta l’ipotesi dell’omicidio-suicidio

Sul caso di Viviana Parisi gli inquirenti restano fermi sull'ipotesi dell'omicidio-suicidio. La donna avrebbe ucciso il figlio Gioele di 4 anni e salita sul traliccio del palo dell'Enel si sarebbe lasciata cadere nel vuoto con un salto di 15 metri. Un salto come da un trampolino, gli inquirenti escludono la pista della caduta accidentale in quanto il corpo di Viviana è stato trovato a tre metri dal traliccio e non ai piedi del pilone e nella caduta avrebbe perso un scarpa durante l'impatto con il terreno. Nuovi sopralluoghi e autopsia su Gioele Intanto martedì prossimo ci saranno nuovi sopralluoghi dove è stato trovato il piccolo Gioele e in seguito verrà eseguita l'autopsia e verificare se il corpo sia stato trascinato dagli animali

