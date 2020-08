Viviana Parisi, la conferma della Scientifica: “Ecco come è morto Gioele” (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo settimane di indagini, giorni di ipotesi e di smentite, dopo tanto indagare, sono emersi anche i resti del piccolo Gioele. Ora tocca alla polizia Scientifica descrivere le dinamiche di questo dramma, la più accreditata, confermata dagli esami, rimane quella dell’omicidio-suicidio. La tesi omicidio suicidio è stata confermata dagli accertamenti tecnici della Polizia Scientifica: Viviana dopo aver ucciso il piccolo, è salita sul traliccio dell’Enel e si è buttata da un’altezza di 15 metri. Sono stati confermati gli esami effettuati sui tessuti della donna, accertando la «consistenza dei tessuti, che varia con l’impatto». Il corpo di ... Leggi su howtodofor

L’autopsia sul corpo di Gioele Mondello, 4 anni, i cui resti sono stati trovati nelle campagne di Caronia, nel Messinese, sarà eseguita al Policlinico il prossimo martedì. Sempre martedì ci sarà un so ...Terminato l'esame sui vestiti indossati da Viviana Parisi al momento del ritrovamento del corpo. Per il medico legale il Dna potrebbe essere deteriorato e rendere la sua estrazione non agevole Dj mort ...