Viviana Parisi, i genitori chiedono verità: modalità delle ricerche obsoleta? «Settore da potenziare» (Di domenica 23 agosto 2020) Viviana Parisi e Gioele Mondello, il mistero delle loro morti tiene banco da settimane ormai. Un giallo intricato, doloroso. Due vite spezzate senza un perché. E forse tutte le risposte agli interrogativi dei familiari non arriveranno mai. La speranza è che la magistratura inquirente riesca almeno a ricostruire i passaggi salienti della dinamica dei fatti di quel maledetto 3 agosto 2020. E che possa appurare la causa di morte di madre e figlio. Dalle informazioni emerse, si apprende che l’esame autoptico sui resti del piccolo Gioele sarà effettuato martedì 25 agosto. E secondo le indiscrezioni delle ultime ore, la Polizia Scientifica avrebbe ricostruito i fatti appurando che la donna avrebbe ucciso il figlio e poi si sarebbe suicidata lanciandosi dal traliccio accanto al quale è ... Leggi su urbanpost

