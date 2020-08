«Viviana Parisi ha ucciso Giole e si è lanciata dal traliccio». La ricostruzione della Polizia Scientifica (Di domenica 23 agosto 2020) La via dell’omicidio-suicidio non è più un’ipotesi, ma una certezza. I risultati della polizia scientifica e l’esame istologico spiegano, infatti, che Viviana Parisi ha ucciso il piccolo Gioele, forse strangolandolo, per poi arrampicarsi sul traliccio dell’Enel e lanciarsi nel vuoto. Un volo di almeno 15 metri, che ha fatto sì che il corpo della donna si depositasse a circa tre metri dal pilone. Leggi su vanityfair

Corriere : «Viviana Parisi ha ucciso Gioele e poi si è lanciata dal traliccio» Le conferme dalla Polizia scientifica - Corriere : «Viviana Parisi ha ucciso Gioele e poi si è lanciata dal traliccio» Le conferme dalla P... - Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - FrankSfarzo : @Corriere Che schifo di articolo, fossi in Daniele Mondello vi farei causa diffamazione di Viviana Parisi #Gioele - VELOSPORT1960 : Slitta a martedì il nuovo sopralluogo della Polizia scientifica nelle zone in cui sono stati trovati il bimbo e la… -