Viviana non cercava Gioele, si è lanciata dal traliccio. Madre e figlio a 700 metri di distanza, (Di domenica 23 agosto 2020) L’ipotesi che Viviana Parisi abbia tentato di proteggere il figlio e sia morta accidentalmente non regge, secondo gli inquirenti. E alcuni dettagli sembrano determinanti. Era il 3 agosto quando, percorrendo insieme l’autostrada Messina-Palermo a bordo di un’Opel Corsa, hanno avuto un incidente all’altezza della galleria Pizzo Turdo. La Madre ha preso in braccio Gioele, ha … L'articolo Viviana non cercava Gioele, si è lanciata dal traliccio. Madre e figlio a 700 metri di distanza, proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

