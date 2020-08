Virus, Spallanzani: 'Se tutto va bene vaccino entro primavera' (Di domenica 23 agosto 2020) CoronaVirus, il vaccino. 'Se riusciamo ad essere veloci, oltre che bravi, entro fine anno concluderemo 'il percorso' della sperimentazione e per la prossima primavera potremo avere il vaccino ... Leggi su leggo

Il Lazio non aveva mai avuto così tanti casi positivi in un solo giorno. Neppure a marzo e aprile, quando il coronavirus ha colpito in modo pesante il Paese. Sono 215, quasi un quinto di quelli segnal ...Parte il 24 agosto all'Istituto Spallanzani di Roma la prima sperimentazione sull'uomo del vaccino anti coronavirus tutto 'made in Italy'. Si chiama 'GRAd-CoV2' e nelle scorse settimane l'ospedale cap ...