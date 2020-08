VIDEO | ‘The Batman’, il primo trailer con Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello (Di domenica 23 agosto 2020) ROMA – Sono disponibili le prime immagini dell’attesissimo nuovo film della DC Comics: ‘The Batman‘, con protagonista il divo di ‘Twilight’ Robert Pattinson. Il film, le cui riprese si sono interrotte a causa dell’emergenza Covid, dovrebbe arrivare nelle sale a ottobre 2021. Nel cast oltre a Pattinson, troviamo Colin Farrell, nei panni di Pinguino, John Turturro, che sarà il boss mafioso Carmine Falcone, Paul Dano, alias l’Enigmista, Zoe Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred) e Peter Sarsgaard nei panni del procuratore distrettuale di Gotham City, Gil Colson. Il teaser trailer è stato reso pubblico in occasione della convention on line DC FanDome, momento di presentazione per Warner dei futuri adattamenti dei fumetti Dc per cinema e tv. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | ‘The Batman’, il primo trailer con Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello Coronavirus, boom di contagi di rientro: verso intesa tra Lazio e Sardegna Musumeci firma l’ordinanza: “Domani via i migranti dalla Sicilia” Coronavirus, Speranza: “Non ci sarà un nuovo lockdown” Scuola, il ministero apre all’utilizzo delle paritarie per spazi aggiuntivi Coronavirus, impennata dei contagi: 1.071 nuovi casi e 3 morti Leggi su dire

