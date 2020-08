Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2020 ore 19:00 (Di domenica 23 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2020 ORE 18:20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio GIORNATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO DI RIENTRO DAI LUOGHI DI VILLEGGIATURA SU AUTOSTRADE E PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE DELLA Regione. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI RICORDIAMO ANCHE IL DIVIETO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 T ATTIVO FINO ALLE ORE 22.00 DI QUESTA SERA IN A1 FIRENZE Roma CI SONO CODE TRA ORTE E ATTIGLIANO NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELL’AUTOSTRADA SEMPRE SULL’A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CEPRANO E COLLEFERRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO SULL’A24 Roma TERAMO CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA VERSO ... Leggi su romadailynews

