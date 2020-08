«Via i migranti dalla Sicilia». Il Viminale: l’ordinanza di Musumeci non ha valore (Di domenica 23 agosto 2020) Il Governatore ha dichiarato che il provvedimento verrà notificata a tutte le prefetture dell’Isola e al governo nazionale: «Il nostro territorio non può essere invaso» Leggi su corriere

