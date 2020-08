Vescovi all’attacco contro la pillola abortiva, Avvenire: «Linee guida del ministero Ru486 violano la Costituzione» (Di domenica 23 agosto 2020) Dal momento che «la rete consultoriale nasce con la finalità esattamente opposta: fornire un’alternativa alle donne che pensano di trovarsi costrette dalle circostanze più varie a spegnere in grembo la vita del proprio bimbo», coinvolgere i consultori familiari nella pratica abortiva altera la disciplina in vigore «con una semplice circolare – come fanno le nuove Linee guida del ministero della Salute che disciplinano il ricorso alla pillola abortiva -, e non attraverso una modifica parlamentare della legge vigente». Ciò «darebbe vita a una violazione della Costituzione». Il quotidiano dei Vescovi Avvenire scende in campo oggi contro le ... Leggi su open.online

