Veneto, nubifragio su Verona, Vicenza e Padova. Zaia firma stato di crisi (Di domenica 23 agosto 2020) Una domenica disastrosa in alcune province del Veneto a causa di un violentissimo nubifragio che ha imperversato, in particolare, nelle province di Verona, Vicenza e Padova con acqua e grandine che hanno causato numerosi danni a infrastrutture, opere pubbliche e a imprese industriali e agricole. Sono stati danneggiati anche preziosi vigneti proprio alla vigilia della vendemmia.Il governatore Luca Zaia ha dovuto firmare lo stato di crisi per il comune di Verona e altri comune del Veronese, le zone più colpite dal maltempo con numerosi danni ai privati. È stato anche necessario l'aiuto di squadre di vigili di Venezia e Rovigo perché da soli i Vigili scaligeri non potevano affrontare ... Leggi su blogo

rtl1025 : ?? Il #Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di #Verona,… - SkyTG24 : Maltempo Veneto, nubifragio su Verona, Vicenza e Padova. Zaia firma stato di crisi. VIDEO - Tg1Raiofficial : Violento nubifragio in Veneto. Nel video le strade di Verona completamente sommerse da acqua e grandine. Un uomo ri… - Gianna79022742 : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà di FDI ai cittadini veneti pesantemente colpiti dal violentissimo nubifragio che si è abbattuto oggi sul Ven… - senzasinistra : #Verona #Padova #Vicenza tremendo #nubifragio,solidale con icittadini colpiti.Danni ingenti all’Agricoltura. Oggi a… -