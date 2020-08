Vasco Rossi: «Fottetevi, negazionisti e terrapiattisti del c***o» – Il video (Di domenica 23 agosto 2020) Accento inconfondibile, messaggio altrettanto netto: «Ma Fottetevi da soli. Fottetevi a voi, negazionisti, terrapiattisti del c***o». L’invettiva contro chi nega o minimizza la portata e gli effetti della pandemia di Coronavirus – e magari rivendica il diritto a non indossare la mascherina – e contro chi si scaglia contro la scienza e le sue evidenze è del cantante Vasco Rossi, nelle sue stories su Instagram. «Allena… menti in bici e considerazioni», dice Vasco Rossi. Incontra i fan, li chiama «gitanti festanti» e sottolinea che sono tutti – rocker compreso, in bici – con la mascherina. Mentre a negazionisti del Covid e i ... Leggi su open.online

