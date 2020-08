Vasco Rossi, dito medio su Instagram ai negazionisti: "Fottetevi da soli" (Di domenica 23 agosto 2020) Vasco Rossi mostra il dito medio a chi nega il Covid-19: nel il video su Instagram se la prende anche con i terrapiattisti e non le manda a dire. Vasco Rossi se la prende con i negazionisti e terrapiattisti su Instagram. Il cantante emiliano, con il suo inconfondibile accentro emiliano, ci fa sapere in maniera inequivocabile il suo pensiero su quelli che in questo periodo dicono che il Virus non esiste e non vogliono indossare la mascherina. Mentre i contagi da Covid-19 sono in aumento ed alcuni continuano a non volere indossare la mascherina quando è obbligatorio, il rocker italiano Vasco Rossi prende posizione su Instagram. Vasco Rossi si ... Leggi su movieplayer

