Vasco Rossi, contro tutti: attacco ai negazionisti ed i terrapiattisti -Video (Di domenica 23 agosto 2020) Il noto cantante Vasco Rossi attraverso un Video su Instagram sferra un duro attacco nei confronti di terrapiattisti e negazionisti del Coronavirus Continua a far discutere la disputa che coinvolge i negazionisti del Coronavirus ed i medici che continuano a chiedere prudenza. I dati sui contagi in Italia continuano a salire, solo nella giornata di ieri si sono superati i mille positivi in 24 ore. Ad intervenire sull’argomento è il noto cantante Vasco Rossi, mentre trascorre le sue vacanze facendo sport in sella alla sua bicicletta. In un Video postato come storia su Instagram, il cantante decide di prendere posizione contro i negazionisti del Coronavirus ed i ... Leggi su bloglive

HuffPostItalia : Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid: 'Terrapiattisti del ca...' - repubblica : Vasco Rossi, pedalata in bici con invettiva contro i negazionisti del Covid - Open_gol : Vasco Rossi: «Fottetevi, negazionisti e terrapiattisti del c***o» Il video? - CanettiQueen : RT @HuffPostItalia: Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid: 'Terrapiattisti del ca...' - morello67 : RT @AnnaLeonardi1: Uno fa discorsi profondi, analisi, ragionamenti. Poi arriva Vasco Rossi e in 11 secondi regala la migliore risposta in… -