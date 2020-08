Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid: “Fottetevi, negazionisti del ca**o” (Di domenica 23 agosto 2020) “Ma fottetevi da soli, fottetevi a voi, negazionisti, terrapiattisti del ca**o“. Vasco Rossi si scaglia contro quella frangia di persone che nega gli effetti del Covid-19, il virus che ha messo in ginocchio tutto il mondo negli ultimi mesi. Il cantante emiliano ha attaccato su Instagram sia i negazionisti che i terrapiattisti, mentre faceva un giro in bici che lo ha portato fino a un piccolo raduno di suoi fan, tutti con la mascherina come testimoniato dal Blasco, il quale ha successivamente pubblicato altre storie social con il medesimo messaggio. Leggi su sportface

