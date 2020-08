Vasco Rossi contro i negazionisti del coronavirus: “Fo**etevi da soli” (Di domenica 23 agosto 2020) Tanti artisti prendono posizioni più o meno cospirazioniste / negazioniste (Dagospia ha quest’oggi fatto una ottima sintesi dei principali vip inseribili in questo calderone) ma c’è anche chi si schiera totalmente dall’altra parte. LEGGI ANCHE => Massimo Boldi senza freni: “No mascherine, che ritorni il signore” Tra questi ultimi possiamo sicuramente inserire Vasco Rossi. Con un brevissimo video diramato attraverso i propri canali sociali ha voluto sottolineare la propria posizione. Una posizione magari non troppo elaborata ma assolutamente chiara (e che vede Vasco Rossi mettere assieme negazionisti e terrapiattisti): L'articolo Vasco Rossi contro i negazionisti del ... Leggi su nonsolo.tv

HuffPostItalia : Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid: 'Terrapiattisti del ca...' - repubblica : Vasco Rossi, pedalata in bici con invettiva contro i negazionisti del Covid - Adnkronos : #Covid, #VascoRossi contro i '#negazionisti del c...' - Matteo18110667 : Ma da quando Vasco Rossi è un virologo? E perché va in giro senza mascherina a urlare insulti a degli innocenti neg… - Sheireenn : RT @sophsdreams: Vasco Rossi che 'fottetevi terrapiattisti e negazionisti del casso' Qualcuno doveva pure dirlo in modo non velato. https:… -