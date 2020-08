Valeria Marini, movida senza mascherina, social in rivolta (Di domenica 23 agosto 2020) Valeria Marini, la stella della TV italiana accusata di non avere rispetto per le regole Valeria Marini proprio in queste ore è stata travolta da una vera e propria bufera, perché in questi giorni ha fatto movida e non indossava nemmeno la mascherina. La soubrette in foto è pericolosamente vicina a tantissime persone, nessun distanziamento sociale, insomma nessuna accortezza per le misure anti covid. I suoi follower si sono arrabbiati perché secondo il parere comune l’esempio, il modello da seguire dovrebbe essere quello delle star, che in teoria non dovrebbero sbagliarne una. Invece quest’estate per loro è tremenda, sono sotto torchio, ogni loro azione è sotto osservazione, soggetta a dure osservazioni ed attacchi. ... Leggi su kontrokultura

La_sberg : Mi dispiace molto doverlo dire, magari sono stata sfortunata, forse è l'alta val venosta, ma in Sud Tirolo mi son c… - darveyfeels_ : RT @salvatrash1: Ma vi ricordate quando Valeria Marini, nella sua prima settimana, decise di fare i turni per le pulizie e Adriana le disse… - voilaloves : RT @salvatrash1: Ma vi ricordate quando Valeria Marini, nella sua prima settimana, decise di fare i turni per le pulizie e Adriana le disse… - salvatrash1 : Ma vi ricordate quando Valeria Marini, nella sua prima settimana, decise di fare i turni per le pulizie e Adriana l… - biddiolina : #Ultimora Valeria Marini nella sua #Sardegna: Vi faccio vedere il mio piricocco. -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini Valeria Marini colta in “flagrante”: ecco che cos’ha fatto la showgirl YouMovies Lauri in Sardegna: gli scatti dell'hair stylist piacciono ai fan

Federico Fashion Style, amatissimo parrucchiere dei Vip, si sta concedendo una vacanza in Sardegna. Oltre alla compagna e all’adorata figlia Sophie Maelle, c’è anche l’amica Valeria Marini. Un soggior ...

Mancato ritiro del Toro a Biella, la lista civica di Corradino risponde alle accuse

"Argomento Torino calcio in (mancato) ritiro a Biella. In due giorni tutti si sono sentiti indottrinati a tal punto da esprimere pareri e giudizi tali da emettere sentenze. Statisticamente parlando, l ...

Federico Fashion Style, amatissimo parrucchiere dei Vip, si sta concedendo una vacanza in Sardegna. Oltre alla compagna e all’adorata figlia Sophie Maelle, c’è anche l’amica Valeria Marini. Un soggior ..."Argomento Torino calcio in (mancato) ritiro a Biella. In due giorni tutti si sono sentiti indottrinati a tal punto da esprimere pareri e giudizi tali da emettere sentenze. Statisticamente parlando, l ...