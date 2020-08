Valenza (AL), bufera su candidata del centrodestra: aveva un tatuaggio nazista (Di lunedì 24 agosto 2020) Mossa decisamente sbagliata quella di Sabrina Deambrogi, candidata nel consiglio comunale di Valenza (provincia di Alessandria) in una lista civica ma a sostegno del candidato di centrodestra Alessandro Deangelis: un selfie dell’impiegata con un vistoso tatuaggio con il simbolo delle SS, gruppo tristemente iconico del partito nazionalsocialista della Germania Hitleriana ha iniziato a girare in rete ed è stato anche rilevato da una testata locale. Provvedimenti La foto è stata rimossa ma oramai il danno di immagine era fatto, e la candidata ha dovuto autosospendersi dalla candidatura, sebbene il suo nome non possa essere rimosto fino alle elezioni vista la presenza delle liste chiuse ma rinuncerà al posto da consigliere qualora fosse eletta, ha precisato Deangelis, che si ... Leggi su giornal

