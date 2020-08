Vacanze: gli italiani tagliano il budget, -25% rispetto allo scorso anno (Di domenica 23 agosto 2020) “La spesa media destinata dagli italiani alle Vacanze estive crolla a 588 euro per persona con un calo del 25% rispetto allo scorso anno per effetto di ferie piu’ brevi, meno lontane e dedicate soprattutto al relax familiare“: è quanto emerge dal bilancio tracciato dall’analisi Coldiretti/Ixè in occasione del “grande controesodo di agosto segnato dal bollino rosso con quasi tre italiani su quattro (73%) che hanno scelto di andare in vacanza nell’estate 2020 anche se non mancano quanti sono in partenza per fine agosto e settembre. Sono 34 milioni gli italiani che hanno deciso di non rinunciare alle Vacanze per almeno qualche giorno nell’estate ... Leggi su meteoweb.eu

TizianaFerrario : Scusatemi ma nessuna solidarietà a chi si lamenta che gli tocca stare in coda x il tampone di ritorno da vacanze al… - lauraboldrini : Bello camminare nei sentieri non affollati e apprezzare la natura. Evitiamo in ogni modo gli #assembramenti.… - Corriere : Uno dei 5 ragazzi è tornato dalla Sardegna con l’aereo privato: gli altri, prima di rientrare a Roma con voli di li… - DilucchioMaria : @lucatelese Oltre al seriologico al personale docente lo Stato dovrebbe prevedere tamponi a tappeto per gli student… - Matteo0923 : RT @Teresat14547770: E che gli frega a Lamorgese e DI Maio, LORO hanno stipendio assicurato, vacanze su barche extra lusso e i soldi che u… -