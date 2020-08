Usa, Tik Tok presenterà ricorso in tribunale contro l’ordinanza di Trump (Di domenica 23 agosto 2020) Il social media cinese Tik Tok presenterà ricorso in tribunale contro l’ordinanza di Trump. Byte Dance si ritiene vittima di una persecuzione ingiusta e scorretta. Nel corso della prossima settimana, Tik Tok presenterà ricorso contro l’ordinanza firmata alcune settimane fa da Donald Trump. Un decreto che vieta, a partire da metà settembre, qualsiasi transazione in … L'articolo Usa, Tik Tok presenterà ricorso in tribunale contro l’ordinanza di Trump proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Poche settimane prima che scoppiasse la pandemia – occorre ricordarlo – gli Usa e la Cina avevano sottoscritto ... alcuni analisti stimano che potrebbe mangiarsi Tik Tok a un prezzo attorno ...

Splinternet. Ma gli Usa e Mike Pompeo vogliono rompere l’internet globale che abbiamo conosciuto sino ad ora?

Se Microsoft o un'altra società Usa comprerà le attività americane del social cinese, avremo 3 Tik Tok: uno cinese, uno americano ed uno per il resto del mondo. È questo il modello di internet che vog ...

