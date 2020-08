Usa: incendi California,in 7 giorni distrutti 400.000 ettari (Di domenica 23 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 23 AGO - In una sola settimana due fronti di incendi fuori controllo in California hanno distrutto oltre 400.000 ettari di vegetazione e centinaia di abitazioni, per lo più nell'area ... Leggi su corrieredellosport

