Usa, in Louisiana un afroamericano ucciso dalla polizia: “Era in fuga armato di coltello” (Di domenica 23 agosto 2020) Usa, in Louisiana afroamericano ucciso da polizia: “Era armato di coltello” Un afroamericano di 31 anni, Trayford Pellerin, è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia della Louisiana, negli Usa, nella serata di venerdì 21 agosto 2020. Gli agenti sono stati chiamati in un minimarket della città di Lafayette, 130mila abitanti, poco dopo le 20: secondo quanto dichiarato dalla polizia di Stato, la chiamata parlava di “una persona armata di coltello”. Quando sono arrivati gli agenti, si legge nella dichiarazione ufficiale, Pellerin si trovava nel parcheggio del negozio ed era armato. I poliziotti hanno cercato di arrestarlo, ma lui si ... Leggi su tpi

