Usa, agenti uccidono 31enne nero in Louisiana: la polizia indaga (Di domenica 23 agosto 2020) La polizia statale della Louisiana sta indagando sull'uccisione da parte di suoi agenti di un uomo afroamericano 31enne armato di coltello fuori da un negozio a Lafayette. Lo si legge su vari media americani,... Leggi su feedpress.me

