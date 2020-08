‘Uomini e Donne’, nuovo amore per l’ex corteggiatrice Martina Luchena? (Di domenica 23 agosto 2020) Abbiamo conosciuto Martina Luchena durante il trono di Riccardo Gismondi che, a lei, preferì la bionda Camilla Mangiapelo, con la quale ancora oggi è impegnato. Dopo il suo debutto a Uomini e Donne, Martina si è affermata sui social diventando un’influencer molto seguita. La ragazza ha infatti sfruttato la sua passione per il beauty e quotidianamente dispensa consigli sulla cura di sé alle sue follower. Sul fronte sentimentale, invece, ci sono stati negli ultimi mesi diversi pettegolezzi che la volevano accanto a Jeremias Rodriguez. L’ex corteggiatrice, però, aveva smentito la notizia dichiarando di conoscerlo ma di essere legata a lui da un semplice rapporto d’amicizia. Nelle ultime ore, però, si fanno sempre più insistenti le segnalazioni di alcuni ... Leggi su isaechia

