Uomini e Donne news, Sara e Sonny: salta la convivenza (Di domenica 23 agosto 2020) Sonny Di Meo ha rifiutato la proposta di Sara Shaimi. Qualche settimana fa l’ex tronista di Uomini e Donne aveva chiesto al neo fidanzato di andare a convivere. Una richiesta avvenuta in maniera pubblica, sulle pagine del settimanale Di Più. E sulla stessa rivista ha ora replicato l’ex corteggiatore, ancora assai incerto sul suo futuro … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e Donne: ex protagonista positive al Covid-19 SoloDonna Regionali, quattordici liste in campo per il seggio apuano in palio

Sono oltre cinquanta gli aspiranti consiglieri e consigliere che si sono presentati. La coalizione Giani ha sei liste, Ceccardi quattro. Cinque stelle: piccola pattuglia MASSA. Squadre definite per le ...

Elezioni 2020. Valsecchi: “Il mio nome non è sul logo della lista. Questione di stile”

LECCO – “Ho deciso, comunicandolo al dirigenti dell’associazione e ai candidati, di non mettere il mio nome nel simbolo di Appello per Lecco, la lista civica che ho contribuito a fondare per una quest ...

