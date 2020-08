Una Vita, anticipazioni oggi 23 agosto: Liberto in prigione! (Di domenica 23 agosto 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 23 agosto 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 alle 14? Liberto viene catturato dalle guardie e portato in carcere. Il Seler viene accusato di aver stuprato Genoveva, che invece ha fatto di tutto per sedurlo… Liberto è imprigionato con una gravissima accusa: quella di aver stuprato Genoveva. Tuttavia, grazie all’aiuto dell’amico avvocato, il giovane viene rilasciato dopo l’interrogatorio e corre dallaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, Il segreto: anticipazioni 23 agosto 2020 SoloDonna Circondati di persone, non di cose. Di sentimenti e non di impegni

Quanto è difficile stabilire le priorità nella vita? Utilizzare un metro di giudizio che proviene dal cuore e dai nostri bisogni emotivi e che ci fa bilanciare il tutto in maniera equilibrata. Sempre ...

Il grande bluff dei tamponi rapidi. Così Roy de Vita smaschera la Regione Lazio

Ecco il grande bluff dell’assessore Alessio D’Amato della Regione Lazio che vieta ai laboratori privati ad alta specializzazione di biologia molecolare di fare i tamponi, mentre negli ospedali e in Ae ...

