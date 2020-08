Un francese (nato a Parigi) condanna il PSG in finale di Champions: Bayern campione per la sesta volta! [FOTO] (Di domenica 23 agosto 2020) Che strana la vita. Che strano il calcio. Sei francese d’origine, nasci a Parigi e sogni di giocare per la squadra della tua città. Lo fai, ma poi esci fuori dai confini e, ormai affermato, beffi proprio quella squadra – anni dopo – nella finale di una Champions League anomala e infinita. E’ Kingsley Coman a condannare il Paris Saint Germain regalando al Bayern Monaco la sesta Coppa della sua storia. La partita. Si inizia piano. Ritmi lenti, spenti, le due squadre si studiano e non affondano. Ma fino al duplice fischio è un crescendo. Più velocità di palleggio, spazi aperti e qualche chance. La prima è per Di Maria, che manda alto. Poi il palo del Bayern Monaco e la clamorosa occasione di ... Leggi su calcioweb.eu

