Ufficiale: Crotone, rinnovo per Benali fino al 2023

Il Crotone attraverso una nota ha reso noto il rinnovo fino al 2023 di Ahmad Benali. Dopo la risalita in Serie A, il club pitagorico ha deciso di puntare fortemente sul centrocampista libico.

Il Crotone ha ufficializzato il primo “acquisto” della stagione in vista della Serie A: Ahmad Benali ha rinnovato il suo contratto con i pitagorici fino al 2023.

