Turris, prove di Serie C al Liguori: domani il raduno tra nuovi acquisti e veterani (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Parte domani la nuova stagione della Turris, la prima dopo quasi 20 anni tra i professionisti. Oggi la società di Torre del Greco ha reso noto i convocati del raduno pre campionato che si terrà allo stadio Liguori. L’impianto della città del corallo, dopo i lavori di manutenzione per l’iscrizione al campionato di Lega Pro, è al massimo dello splendore. Alla corte di mister Fabiano i corallini scenderanno in campo alle ore 17. Tra i convocati spuntano anche gli ultimi due colpi di mercato registrati negli scorsi giorni all’ombra del Vesuvio come l’ex Empoli, Franco Signorelli, a centrocampo e l’ex Casertana, Pasquale Rainone, in difesa. Mentre tornano a calcare l’erba del Liguori anche ... Leggi su anteprima24

Era giunto a Salerno nell'estate 2017 con l'obiettivo di dare qualità al centrocampo senza riuscire ad imporsi e deludendo ampiamente le aspettative, oggi Franco Signorelli prova a ripartire dalla Ser ...

