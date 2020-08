Tunisia e Egitto puntano sulle rinnovabili per soddisfare il loro fabbisogno energetico (Di domenica 23 agosto 2020) Roma, 22 ago – La domanda di energia in Africa è destinata, nel corso dei prossimi anni, a crescere enormemente. La buona notizia è che sono sempre più i governi che stanno soddisfando questo continuo bisogno puntando sulle fonti rinnovabili, con grande beneficio per l’ambiente. Tra le tante nazioni africane che stanno seguendo questa strada troviamo anche Tunisia e Egitto. Una Tunisia fotovoltaica Al contrario di altre realtà nordafricane, la Tunisia non dispone di importanti giacimenti di petrolio o gas, quindi l’esecutivo sta pensando di sfruttare l’energia solare e, a tale proposito, ha dato l’autorizzazione a costruire 16 centrali per installare una capacità di 70 megawatt. Sei di esse sono destinate a produrre 10 ... Leggi su ilprimatonazionale

