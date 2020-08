Tudor, troppa voglia di Juventus: ha pagato di tasca sua per lasciare l’Hajduk Spalato (Di domenica 23 agosto 2020) Igor Tudor avrebbe pagato di tasca sua pur di raggiungere Andrea Pirlo alla Juventus ed entrare nel suo staff. L'ex mister anche dell'Udinese, avrebbe versato di tasca sua 150mila euro per liberarsi dall'Hajduk Spalato e tornare in Italia in bianconero.Tudor: tutto per la Juventus e per Pirlocaption id="attachment 925467" align="alignnone" width="786" Pirlo (getty images)/captionSecondo quanto si apprende da Tuttosport, Igor Tudor ha voluto fortemente tornare alla Juventusper accompagnare l'avventuradel nuovo allenatore Pirlo. Lo ha desiderato così tanto di "rimetterci" di tasca proprioa. Infatti l'ex difensore bianconero avrebbe addirittura pagato per liberarsi dall'Hajduk ... Leggi su itasportpress

