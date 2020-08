Troppe barche nel golfo di Napoli, il comandante della Capitanerie, Pettorino: Campi boe indispensabili (Di domenica 23 agosto 2020) “Per luoghi di altissimo pregio naturalistico come le isole del golfo di Napoli sono ormai indispensabili i Campi boe. Questa estate molti hanno scelto la barca per garantirsi il distanziamento e la sicurezza sanitaria ma aumentando a dismisura il numero di unità da diporto concentrate in zone con ecosistemi marini unici e molto fragili e bisogna porvi rimedio. I sindaci di Ischia e Procida possono contare sulla collaborazione dell’Area Marina Protetta e del suo direttore, che vanta una esperienza specifica nella gestione dei Campi boe. Le Capitanerie di porto del golfo daranno tutta l’assistenza possibile alla realizzazione di questi strumenti”. Lo ha detto all’ANSA, facendo riferimento al sovraffollamento diportistico che si ... Leggi su ildenaro

