Tricolori di ciclismo, Giacomo Nizzolo si conferma campione d'Italia (Di domenica 23 agosto 2020) Giacomo Nizzolo è il nuovo campione Italiano professionisti di ciclismo su strada, al termine della gara che ha concluso oggi pomeriggio la kermesse nazionale ospitata questa settimana in Veneto. ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Tricolori ciclismo Campionati tricolori, Fabio Aru rinuncia Ecco il cronoprogramma della gara in linea Il Giornale di Vicenza Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini campioni italiani a cronometro di ciclismo

Doppietta tricolore per i piemontesi Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini che hanno vinto il titolo di campioni italiani elite a cronometro 2020 di ciclismo. I due campioni nati e residenti nel VCO s ...

Si assegna la maglia tricolore, Formolo favorito

Dopo aver assegnato gli scudetti della crono, i campionati italiani 2020 di ciclismo vivranno domenica la giornata clou con la prova su strada riservata ai professionisti con partenza da Bassano del G ...

