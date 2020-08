Trentino, catturato orso dopo l'aggressione a un carabiniere (Di domenica 23 agosto 2020) TRENTO (ITALPRESS) – Un esemplare di giovane orso, con ogni probabilità M57, si è reso protagonista nella serata di ieri di un attacco a un carabiniere ad Andalo, nei pressi del laghetto alle porte del paese, meta delle passeggiate di tanti villeggianti e residenti.Attorno alle 22.30 l'orso, un esemplare di 121 chili e circa due anni e mezzo di età, ha aggredito il militare, che in compagnia di un'altra persona stava effettuando una breve passeggiata in attesa di prendere servizio per il turno notturno, buttandolo a terra e provocandogli diverse ferite. Il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ne ha quindi disposto la cattura “in virtù dei poteri contingibili e urgenti che gli appartengono”, si legge in una nota.La cattura è stata eseguita dal personale del ... Leggi su iltempo

