'Tratti sociopatici nei soggetti che non si adeguano alle regole anti-Covid' (Di domenica 23 agosto 2020) Uno studio condotto in Brasile ha messo in rilievo che le persone che non si preoccupano di aderire alle misure per prevenire la diffusione del Covid-19 tendono a mostrare livelli più elevati di ... Leggi su globalist

huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - annaBusca : RT @magibe: Una ricerca brasiliana mostra elevata correlazione tra uso non conforme della mascherina di protezione del #COVID19 e tratti so… - ChinellatoCarla : RT @magibe: Una ricerca brasiliana mostra elevata correlazione tra uso non conforme della mascherina di protezione del #COVID19 e tratti so… - Renato_Corghi : RT @magibe: Una ricerca brasiliana mostra elevata correlazione tra uso non conforme della mascherina di protezione del #COVID19 e tratti so… -

Ultime Notizie dalla rete : Tratti sociopatici "Tratti sociopatici nei soggetti che non si adeguano alle regole anti-Covid" Globalist.it "Tratti sociopatici nei soggetti che non si adeguano alle regole anti-Covid"

Uno studio condotto in Brasile ha messo in rilievo che le persone che non si preoccupano di aderire alle misure per prevenire la diffusione del COVID-19 tendono a mostrare livelli più elevati di tratt ...

Uno studio condotto in Brasile ha messo in rilievo che le persone che non si preoccupano di aderire alle misure per prevenire la diffusione del COVID-19 tendono a mostrare livelli più elevati di tratt ...