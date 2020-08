Totti ironico: “Ringrazio il direttore Mosca per aver messo in copertina lato B di Chanel” (Di domenica 23 agosto 2020) “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato b di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione delle adolescenti”. Questo il commento ironico di Francesco Totti in merito alla prima pagina della rivista di gossip ‘Gente’. In copertina si può notare la figlia di 13 anni Chanel in costume assieme al padre. Un fatto che non è andato giù all’ex capitano giallorosso, prontamente segnalato con ironia su Instagram. Leggi su sportface

