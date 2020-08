Totti e Ilary contro Gente: furiosi per il lato B di Chanel in copertina (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo tre giorni, torna a infiammarsi la polemica per la copertina di "Gente", la rivista diretta da Monica Mosca. Il settimanale ha dedicato la prima pagina a Chanel, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti: lato B in primo piano e viso pixellato per rispettare la Carta di Treviso sui diritti dei minori nell'ambito dell'informazione. Il massimo dell'ipocrisia visto il titolo: "A 13 anni Chanel Totti è la gemella di mamma Ilary". Avendo nascosto il volto, va da sé che il riferimento può essere solo al fondoschiena tonico. La Rete ha messo subito in evidenza che la copertina era "volgare, inopportuna e con sfumature pedofile". A 13 anni sei una bambina che si affaccia ... Leggi su iltempo

