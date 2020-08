Totti e Ilary Blasi furiosi per la foto di Chanel in copertina: 'Il lato B di nostra figlia minorenne, ringraziamo per la sensibilità ... (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo qualche giorno di silenzio, arriva una prima presa di posizione ufficiale da parte di , in merito alla foto della figlia, Chanel Totti , finita in prima pagina sul settimanale Gente. La 13enne ... Leggi su leggo

Giulss_M : RT @onlyluthor: Ilary e Francesco Totti hanno appena postato questo nelle loro storie. - addvictedx : RT @onlyluthor: Ilary e Francesco Totti hanno appena postato questo nelle loro storie. - BFmyhappiness : RT @onlyluthor: Ilary e Francesco Totti hanno appena postato questo nelle loro storie. - revyourharleyup : RT @onlyluthor: Ilary e Francesco Totti hanno appena postato questo nelle loro storie. - irydescentx : RT @onlyluthor: Ilary e Francesco Totti hanno appena postato questo nelle loro storie. -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Ilary Ilary Blasi bacia Francesco Totti ma il commento di lui è spiazzante: “Ecco cosa sembri” Il Fatto Quotidiano Totti e Ilary contro Gente: furiosi per il lato B di Chanel in copertina

Dopo tre giorni, torna a infiammarsi la polemica per la copertina di "Gente", la rivista diretta da Monica Mosca. Il settimanale ha dedicato la prima pagina a Chanel, la figlia di Ilary Blasi e France ...

Totti replica a "Gente": «Grazie per aver pubblicato il lato B di mia figlia...»

Il giorno dopo la replica di Totti, contro la rivista di :gossip, "Gente", per aver pubblicato una foto della figlia, che in spiaggia esibiva un costume "scoperto". Ricordiamo ...

Dopo tre giorni, torna a infiammarsi la polemica per la copertina di "Gente", la rivista diretta da Monica Mosca. Il settimanale ha dedicato la prima pagina a Chanel, la figlia di Ilary Blasi e France ...Il giorno dopo la replica di Totti, contro la rivista di :gossip, "Gente", per aver pubblicato una foto della figlia, che in spiaggia esibiva un costume "scoperto". Ricordiamo ...