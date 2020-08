Torvaianica, a fuoco vasta area in Via Casablanca: fiamme vicino alle auto (FOTO) (Di domenica 23 agosto 2020) Incendio stamattina a Torvaianica (Pomezia) che ha interessato alcuni terreni adiacenti a Via Casablanca, nei pressi del parco Zoomarine. Le fiamme, che hanno bruciato sterpaglie e vegetazione, hanno interessato una vasta area arrivando a lambire perfino le automobili parcheggiate in strada. “Niente di nuovo” ci racconta un residente, “ogni anno puntualmente si verificano incendi: perché il Comune non obbliga i proprietari di questi terreni a tagliare l’erba?”. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Questa mattina Ardea e Torvaianica si sono svegliate con un fumo fra il cielo e il mare ben visibile da residenti e villeggianti, la conseguenza dei diversi incendi che hanno interessato il territorio ...

