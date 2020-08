Tiziano Ferro, cane Beau ricoverato d'urgenza: "Intervento andato bene" (Di domenica 23 agosto 2020) "Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza, tutta la notte fino a quando non è uscito il sole. Fino a quando non ci hanno chiamato dall’urgenza veterinaria per dirci che l’Intervento di Beau era andato bene, alle 9am". Così Tiziano Ferro su Instagram inizia il racconto di quanto accaduto al suo cane, ricoverato d'urgenza ieri sera:L’abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le ... Leggi su blogo

toysblogit : Tiziano Ferro, cane Beau ricoverato d'urgenza: 'Intervento andato bene' - _alienato : Nessuno: Tiziano Ferro guardando fuori: - keepmeinsideu : RT @diseretode: Che voglia di un concerto di Tiziano Ferro - RADIOEFFEITALIA : Tiziano Ferro - L'ultima notte al mondo - GiuliaEpi : Facciamo Radio Tiziano Ferro? -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziano Ferro Tiziano Ferro, il cane Beau operato d'urgenza. Il cantante: «Notte insonne, poche speranze di farcela» Leggo.it Tiziano Ferro, il cane Beau operato d'urgenza. Il cantante: «Notte insonne, poche speranze di farcela»

Momenti di grande apprensione per Tiziano Ferro a causa delle condizioni di salute di Beau, il suo cane, operato d'urgenza per un'emorragia interna. Il cantante ha raccontato la terribile esperienza c ...

Tiziano Ferro, annuncio straziante: “L’abbiamo ricoverato d’urgenza”

, le parole del cantante arrivano attraverso i social. Tiziano Ferro, annuncio straziante: “L’abbiamo ricoverato d’urgenza”, le parole del cantante sui social ( Fonte Instagram) “Ho passato tutta la n ...

Momenti di grande apprensione per Tiziano Ferro a causa delle condizioni di salute di Beau, il suo cane, operato d'urgenza per un'emorragia interna. Il cantante ha raccontato la terribile esperienza c ..., le parole del cantante arrivano attraverso i social. Tiziano Ferro, annuncio straziante: “L’abbiamo ricoverato d’urgenza”, le parole del cantante sui social ( Fonte Instagram) “Ho passato tutta la n ...